"Дональде, забирайся": Європу охопили протести проти Трампа, сотні людей вийшли на вулиці

Сотні людей вийшли на акції протесту в європейських містах. Вони виступають проти політики президента США Дональда Трампа та його радника Ілона Маска.

У суботу, 5 квітня, у всіх 50 штатах США проходять масштабні мітинги проти політики Трампа. Загалом їх має відбутися близько 1200. Європейці теж не залишилися осторонь. У Німеччині, Франції, Британії люди вийшли на вулиці, аби висловити своє обурення американським президентом і його поплічником Маском, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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"Руки геть від України"

У німецькому місті Франкфурт демонстрацію під назвою "Руки геть!" організувала організація Democrats Abroad — офіційне представництво Демократичної партії для громадян США, які проживають за кордоном.

На площі Опернплац у Франкфурті учасники групи Democrats Abroad вимагали відставки президента США, тримаючи плакати з гаслами "Відновіть демократію", "Руки геть від наших персональних даних" та "Світ втомився від твоєї нісенітниці, Дональде, забирайся!".

Мітинг у Франкфурті: дивіться фото

У Берліні протестувальники зібралися перед шоурумом Tesla, тримаючи плакати з закликами до американців, що живуть у Німеччині, виступити проти "хаосу вдома".

У Берліні гасла, спрямовані проти Маска, включали "Замовкни, Ілоне, тебе ніхто не обирав", а собака на протесті мав знак "Собаки проти DOGE" — натяк на Департамент урядової ефективності під керівництвом радника Маска.

У французькій столиці Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб протестувати проти Трампа. Деякі виступали з промовами, засуджуючи президента, а протестувальники тримали транспаранти з написами "Опір тирану", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не фашизм" і "Врятуйте демократію". Один із учасників співав пісню Боба Ділана Masters of War.

У Парижі теж протестують проти Трампа: дивіться відео

Протести проти Трампа та Маска також відбулися в інших європейських містах, зокрема в Лондоні та Лісабоні.

У британській столиці кілька сотень людей зібралися на Трафальгарській площі з плакатами "Пишаюся, що американець, соромно за Америку" "Що, до біса, Америка?". У натовпі лунали скандування: "Руки геть від Канади", "Руки геть від Гренландії" та "Руки геть від України", в той час як учасники слухали промови з критикою Трампа.

Мітинг проти Трампа у Лондоні / Фото РА Media