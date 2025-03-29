У Туреччині пройшли масові протести на підтримку затриманого мера Стамбула

У Стамбулі 29 березня відбулася масштабна акція протесту на підтримку мера міста Екрема Імамоглу. Його раніше затримали турецькі правоохоронці.

Мітинг організувала опозиційна Республіканська народна партія (CHP) під гаслом "Свободу Імамоглу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hürriyet Daily News.

Дивіться також Турки мітингують через арешт мера Стамбула: чому світ не реагує

Що відомо про протести у Туреччині

За даними агентства AFP, участь у заході взяли сотні тисяч людей, тоді як лідер CHP Озгюр Озель заявив про 2,2 мільйона учасників.

Родзинкою мітингу стала промова, виголошена за допомогою штучного інтелекту, що відтворював голос Імамоглу.

Вони можуть спробувати зупинити мене, але я вірю у вас,

– сказав ШІ його голосом.

Під час виступу Озель закликав владу забезпечити трансляцію судового процесу над Імамоглу у прямому ефірі на державному телеканалі TRT, наголошуючи на необхідності прозорості.

За даними Reuters кількість затриманих на мітингах людей сягнула вже двох тисяч. За даними The Guardian, серед них є журналісти.

Раніше турецька влада затримала мера Стамбула у межах кримінальної справи, що викликало хвилю протестів по всій країні. Попри спроби уряду заборонити демонстрації, опозиція продовжує активний тиск на владу. Тим часом Республіканська народна партія офіційно висунула Імамоглу кандидатом у президенти.