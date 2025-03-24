Про це 24 Каналу розповів експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. На його думку, президент Туреччини Реджеп Ердоган навряд чи погодився б на такий спосіб арешту. Його могли підставити. Але, звісно, він хотів би позбутися від Імамоглу.

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Чому заарештували мера Стамбула

Як наголосив Фараджаллах, ще у 2019 році кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Імамоглу переміг на виборах у Стамбулі з невеликим відривом. Йшлося про буквально кілька десятків тисяч голосів. Тоді Ердоган лобіював питання перевиборів під різними приводами. На повторному голосуванні він набрав ще більше.

У 2028 році в Туреччині відбудуться президентські вибори. Можливо, у такий спосіб там намагаються позбутися від Імамоглу.

Всі опоненти Ердогана готуються бути кандидатами. І найсильнішим кандидатом від опозиції є Імамоглу. Ердоган навряд чи буде брати участь у цих виборах. Але візьме наступник. Тому вони пробують забрати сильних опонентів. І ось вже 3 день тривають мітинги в Туреччині,

– сказав Фараджаллах.

Є кілька речей, які натякають, що це – політична боротьба. Імамоглу звинувачують у фінансуванні тероризму. Йдеться про "Робітничу партію Курдистану". Хоча, за словами Фараджаллаха, навряд чи мер Стамбула цим би займався. Також підозрюють, що його диплом про освіту є не зовсім легальний. Хоча упродовж 30 років нікого це не хвилювало.

Ще одне звинувачення – корупція. Варто розуміти, що вона є частиною турецької політики. Паралельно є позови проти інших мерій, яких підозрюють в корупції. Але нікого не арештували.

Найцікавіше, що світ не дуже реагує на ці події. На тлі складних часів ніхто не хоче втратити сильного союзника. А Ердоган цілком може цим скористатися.

Чи це демократія? Ні. Ердоган відчуває, що ніхто у світі не має до цього діла на тлі того, що робить Трампа. Тому він міг вирішити позбутися опонента. Всі намагаються не звертати на це уваги, бо не хочуть втратити такого союзника,

– зазначив Фараджаллах.

Нагадаємо, нещодавно мер Стамбула закликав громадян виходити на протести, аби захистити свої права. За його словами, судовий процес, який почався проти нього, не є судочинством, а "повною позасудовою стратою".