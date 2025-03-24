Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его мнению, президент Турции Реджеп Эрдоган вряд ли согласился бы на такой способ ареста. Его могли подставить. Но, конечно, он хотел бы избавиться от Имамоглу.

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Почему арестовали мэра Стамбула

Как отметил Фараджаллах, еще в 2019 году кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Имамоглу победил на выборах в Стамбуле с небольшим отрывом. Речь шла о буквально нескольких десятках тысяч голосов. Тогда Эрдоган лоббировал вопрос перевыборов под разными предлогами. На повторном голосовании он набрал еще больше.

В 2028 году в Турции состоятся президентские выборы. Возможно, таким образом там пытаются избавиться от Имамоглу.

Все оппоненты Эрдогана готовятся быть кандидатами. И самым сильным кандидатом от оппозиции является Имамоглу. Эрдоган вряд ли будет участвовать в этих выборах. Но возьмет преемник. Поэтому они пробуют забрать сильных оппонентов. И вот уже 3 день продолжаются митинги в Турции,

– сказал Фараджаллах.

Есть несколько вещей, которые намекают, что это – политическая борьба. Имамоглу обвиняют в финансировании терроризма. Речь идет о "Рабочей партии Курдистана". Хотя, по словам Фараджаллаха, вряд ли мэр Стамбула этим бы занимался. Также подозревают, что его диплом об образовании является не совсем легальным. Хотя на протяжении 30 лет никого это не волновало.

Еще одно обвинение – коррупция. Стоит понимать, что она является частью турецкой политики. Параллельно есть иски против других мэрий, которых подозревают в коррупции. Но никого не арестовали.

Самое интересное, что мир не очень реагирует на эти события. На фоне сложных времен никто не хочет потерять сильного союзника. А Эрдоган вполне может этим воспользоваться.

Или это демократия? Нет. Эрдоган чувствует, что никто в мире не имеет до этого дела на фоне того, что делает Трампа. Поэтому он мог решить избавиться от оппонента. Все стараются не обращать на это внимания, потому что не хотят потерять такого союзника,

– отметил Фараджаллах.

Напомним, недавно мэр Стамбула призвал граждан выходить на протесты, чтобы защитить свои права. По его словам, судебный процесс, который начался против него, не является судопроизводством, а "полной внесудебной казнью".