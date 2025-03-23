Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Экрема Имамоглу в соцсети Х.

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Что написал Имамоглу в заметке в сети

Экрем Имамоглу написал, что сегодня Турция проснулась от большого предательства. Он отметил, что судебный процесс, который ведется против него, не является судопроизводством, а скорее "полной внесудебной казнью".

Я призываю нашу нацию бороться за права с чувством ответственности. Эта борьба за права – это вопрос будущего нашей нации и наших детей,

– написал мэр Стамбула.

Он также призвал турок в этот день обязательно сделать выбор в сторону будущего Турции.

"Тогда соберитесь на площадях демократии в районе Сарачхане в Стамбуле и других провинциях и поднимите свой голос. Это день взять на себя ответственность и присоединиться к борьбе за права против тех, кто украл волю нации. Все вместе, никого не оставляя", – резюмировал Имамоглу.

К слову, 23 марта суд в Турции арестовал Экрема Имамоглу. Его обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористическими группами, на что политик отвергает обвинения и считает, что его задержание является "политическим преследованием".

На фоне этого в крупных городах Турции прошли масштабные митинги. За прошедшие сутки на протестах задержали более 300 человек.