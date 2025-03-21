Такое мнение 24 Каналу озвучил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Дело в том, что Экрем Имамоглу мог стать кандидатом в президенты Турции от Республиканской народной партии.

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"Красная линия" для турецкого народа

Директор Центра ближневосточных исследований отметил, что на 23 марта запланированы праймериз Республиканской народной партии Турции. По своим политическим направлениям это националисты.

Экрем Имамоглу был фаворитом этой внутрипартийной гонки и должен был получить согласие на то, чтобы баллотироваться на пост президента в 2028 или в другом году, если будут объявлены внеочередные выборы. Однако он был арестован.

По состоянию на сейчас эта ситуация висит в воздухе. Хотя руководство партии заявило, что они будут проводить праймериз, и Имамоглу будет среди кандидатов на пост президента от Республиканской народной партии,

– сказал Игорь Семиволос.

По его словам, раньше можно было говорить о Турции как об электоральной демократии. Турецкие власти старались не вмешиваться в электоральный процесс и обеспечивали прозрачность выборов.

"Сейчас мы видим первую попытку изменить это положение вещей и таким образом повлиять на волеизъявление турецкого народа. Это обычно очень не нравится туркам, если они в других моментах имеют разные взгляды, и продолжается дискуссия, нужна ли либеральная демократия в Турции. Вопрос электоральной демократии для них – "красная линия". Думаю, этот шаг, который сделал Эрдоган и его правительство, будет иметь серьезные последствия", – предположил он.

Напомним, в Турции 19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в коррупции и помощи террористической группе, которая могла действовать против президента Турции Реджепа Эрдогана. Ранее в его доме состоялся обыск.