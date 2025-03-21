Таку думку 24 Каналу озвучив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Річ у тім, що Екрем Імамоглу міг стати кандидатом у президенти Туреччини від Республіканської народної партії.

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"Червона лінія" для турецького народу

Директор Центру близькосхідних досліджень зазначив, що на 23 березня заплановані праймериз Республіканської народної партії Туреччини. За своїми політичними спрямуваннями це націоналісти.

Екрем Імамоглу був фаворитом цих внутрішньопартійних перегонів і мав отримати згоду на те, щоб балотуватися на посаду президента у 2028 або в іншому році, якщо будуть оголошені позачергові вибори. Однак він був заарештований.

Станом на зараз ця ситуація висить у повітрі. Хоча керівництво партії заявило, що вони будуть проводити праймериз, й Імамоглу буде серед кандидатів на посаду президента від Республіканської народної партії,

– сказав Ігор Семиволос.

За його словами, раніше можна було говорити про Туреччину як про електоральну демократію. Турецька влада намагалася не втручатися в електоральний процес і забезпечувала прозорість виборів.

"Зараз ми бачимо першу спробу змінити цей стан речей і в такий спосіб вплинути на волевиявлення турецького народу. Це зазвичай дуже не подобається туркам, якщо вони в інших моментах мають різні погляди, і триває дискусія, чи потрібна ліберальна демократія в Туреччині. Питання електоральної демократії для них – "червона лінія". Думаю, цей крок, який зробив Ердоган і його уряд, матиме серйозні наслідки", – припустив він.

Нагадаємо, у Туреччині 19 березня затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його звинувачують у корупції та допомозі терористичній групі, яка могла діяти проти президента Туреччини Реджепа Ердогана. Раніше у його будинку відбувся обшук.