Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Екрема Імамоглу у соцмережі Х.

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Що написав Імамоглу у дописі у мережі

Екрем Імамоглу написав, що сьогодні Туреччина прокинулася від великої зради. Він зазначив, що судовий процес, який ведеться проти нього, не є судочинством, а радше "повною позасудовою стратою".

Я закликаю нашу націю боротися за права з почуттям відповідальності. Ця боротьба за права – це питання майбутнього нашої нації та наших дітей,

– написав мер Стамбула.

Він також закликав турків цього дня обов'язково зробити вибір у бік майбутнього Туреччини.

"Тоді зберіться на площах демократії в районі Сарачхане в Стамбулі та інших провінціях і підніміть свій голос. Це день взяти на себе відповідальність і приєднатися до боротьби за права проти тих, хто вкрав волю нації. Всі разом, нікого не залишаючи", – резюмував Імамоглу.

До слова, 23 березня суд у Туреччині заарештував Екрема Імамоглу. Його звинувачують у корупції та співпраці з терористичними групами, на що політик відкидає звинувачення і вважає, що його затримання є "політичним переслідуванням".

На тлі цього у великих містах Туреччини пройшли масштабні мітинги. Минулої доби на протестах затримали понад 300 осіб.