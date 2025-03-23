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До теми Міг стати кандидатом у президенти: які наслідки для Ердогана матиме арешт мера Стамбула

Суд ухвалив арешт Екрема Імамоглу

У неділю, 23 березня, відбулося засідання суду у справі про корупцію, до якої може бути причетний мер Стамбула Екрем Імамоглу та ще 88 підозрюваних. 19 березня поліція затримала Імамоглу вдома в рамках двох розслідувань. Він вже дав свідчення, його допит тривав близько двох годин.

Суд вирішив взяти мера Стамбула під варту, допоки триває досудове розслідування щодо корупції. Екрем Імамоглу відкидає звинувачення і вважає, що його затримання є "політичним переслідуванням".

Слідчі підозрюють, що Екрем Імамоглу міг скоїти шахрайство на суму 560 мільярдів турецьких лір. Також суд розглянув звинувачення щодо його пособництва Робітничій партії Курдистану, яка вважається в Туреччині терористичною групою. Щодо цієї справи суд визнав Імамоглу невинним, тож він був умовно звільнений.

Після того, як Імамоглу став підозрюваним у злочинах, у великих містах Туреччини пройшли масштабні мітинги. Минулої доби на протестах затримали понад 300 осіб. Влада зазначає, що через затримання політика "не потерпить хаосу і провокацій". До того ж акаунти користувачів, які писали про акції протестів у Х заблокували.