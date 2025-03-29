Митинг организовала оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) под лозунгом "Свободу Имамоглу". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hürriyet Daily News.

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Что известно о протестах в Турции

По данным агентства AFP, участие в мероприятии приняли сотни тысяч людей, тогда как лидер CHP Озгюр Озель заявил о 2,2 миллионах участников.

Изюминкой митинга стала речь, произнесенная с помощью искусственного интеллекта, воспроизводившего голос Имамоглу.

Они могут попытаться остановить меня, но я верю в вас,

– сказал ИИ его голосом.

Во время выступления Озель призвал власти обеспечить трансляцию судебного процесса над Имамоглу в прямом эфире на государственном телеканале TRT, подчеркивая необходимость прозрачности.

По данным Reuters количество задержанных на митингах людей достигло уже двух тысяч. По данным The Guardian, среди них есть журналисты.

Ранее турецкие власти задержали мэра Стамбула в рамках уголовного дела, что вызвало волну протестов по всей стране. Несмотря на попытки правительства запретить демонстрации, оппозиция продолжает активное давление на власть. Тем временем Республиканская народная партия официально выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты.