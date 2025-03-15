В Угорщині пройшов масштабний мітинг проти Орбана: тисячі людей вийшли на протести
- У Будапешті відбувся кількатисячний мітинг проти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, організований опозиційною партією Tisza.
- Лідер партії Петер Мадяр оголосив про початок опитування "Голос нації" для громадян старше 16 років, яке триватиме з 24 березня по 11 квітня.
- Орбан назвав опозиційних політиків "жуками" і пообіцяв позбавити країну тих, хто працює на інтереси іноземних держав.
У Будапешті пройшов кількатисячний мітинг, який організувала опозиційна партія Tisza. Люди невдоволені прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та його урядом.
Масові протести відбулися у суботу, 15 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TISZA Párt.
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Що відомо про мітинг у Будапешті
Опозиція на тлі річниці до Дня революції організувала мітинг проти Віктора Орбана. Лідер партії Петер Мадяр виступив перед учасниками мітингу, заявивши, що його політична сила організує "найбільший в історії" спільний рух.
У Будапешті пройшов мітинг проти Орбана: дивіться відео
За його словами, завдяки цьому громадяни старше 16 років зможуть показати своє бачення устрою в Угорщині після влади чинного прем'єра. Відповідне опитування матиме назву "Голос нації" і триватиме з 24 березня по 11 квітня.
Настала весна, весна угорців, разом ми закінчимо зиму Орбана,
– заявив Мадяр.
Петер мадяр виступив під час протестів: дивіться відео
Відомо, що на протести в Будапешті зібралися мешканці інших міст, які прагнуть відставки Віктора Орбана. Сам прем'єр відреагував на це у своїй промові до Національного свята, назвавши опозиційних політиків "жуками".
За даними AP, він пообіцяв позбавити свою країну тих, хто, на його думку, працює на інтереси іноземних держав, і додав, що його правий уряд ліквідує глобальну "тіньову армію", що служить ЄС і "ліберальній американській імперії".