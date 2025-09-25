"Перевіряє кордони НАТО": глава Міноборони Німеччини заявив про нову провокацію Росії
- Росія здійснила чергову провокацію в Балтійському морі.
- Винищувач пролетів на малій відстані від фрегата ВМС Німеччини.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про провокацію з боку Росії у Балтійському морі. Російський винищувач пролетів близько над фрегатом Військово-морських сил Німеччини.
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передає Welt, інформує 24 Канал.
Що розповів Пісторіус про нову провокацію Росії?
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що російський військовий літак пролетів небезпечно низько над фрегатом німецького флоту.
Він порівняв цей випадок із недавніми вторгненнями російських дронів та винищувачів у повітряний простір Польщі та Естонії.
Відповідно до його слів, у військових сферах прольоти вважаються непотрібною провокацією.
Міністр підкреслив, що такі дії свідчать про те, що Росія частіше і з наростальною інтенсивністю буквально випробовує кордони країн НАТО, а також закликав до схвалення значно збільшеного оборонного бюджету.
"Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і він хоче виявити, викрити та використати нібито слабкі місця в альянсі НАТО", – заявив він.
Провокації Росії: основне
Нагадаємо, 19 вересня 3 російські винищувачі МіГ-31 перетнули повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Тоді уряд країни звернувся до НАТО з проханням про консультацію за статтею 4.
Росія продовжує провокувати країни НАТО, однак реакція альянсу на російські МіГи в Естонії викликає питання, про що заявив військовий оглядач Денис Попович.
Він нагадав, що у 2015-му після 5 хвилин перебування в небі Туреччини російський літак збили. Відтак, відповідь країни була цілком зрозумілою, цього ж разу 3 літаки були в повітряному просторі Естонії протягом понад 10 хвилин, на його думку, "цього більш ніж достатньо для того, щоб їх збити й закрити це питання".
В Bloomberg писали, що для Росії ці авіавторгнення можуть бути задумом показати силу у той час, коли вона намагається досягти своїх цілей в Україні, і одночасно попередженням країнам Заходу не втручатися більш прямо у конфлікт. Москва таким чином також може перевіряти слабкі місця в обороні НАТО.