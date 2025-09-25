Укр Рус
Геополитика Европа Літак пролетів над німецьким фрегатом – Пісторіус заявив про нову провокацію рф
25 сентября, 03:31
3

"Проверяет границы НАТО": глава Минобороны Германии заявил о новой провокации России

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Россия совершила очередную провокацию в Балтийском море.
  • Истребитель пролетел на малом расстоянии от фрегата ВМС Германии.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о провокации со стороны России в Балтийском море. Российский истребитель пролетел близко над фрегатом Военно-морских сил Германии.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус передает Welt, информирует 24 Канал.

Смотрите также География увеличивается: куда уже могут долететь российские беспилотники в Европе

Что рассказал Писториус о новой провокации России?

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что российский военный самолет пролетел опасно низко над фрегатом немецкого флота.

Он сравнил этот случай с недавними вторжениями российских дронов и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии.

Согласно его словам, в военных сферах пролеты считаются ненужной провокацией.

Министр подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о том, что Россия чаще и с нарастающей интенсивностью буквально испытывает границы стран НАТО, а также призвал к одобрению значительно увеличенного оборонного бюджета.

"Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет выявить, разоблачить и использовать якобы слабые места в альянсе НАТО", – заявил он.

Смотрите также Неизвестные дроны летали в Дании, Норвегии, Швеции: все, что известно об инцидентах и последствиях

Провокации России: основное

  • Напомним, 19 сентября 3 российские истребители МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Тогда правительство страны обратилось к НАТО с просьбой о консультации по статье 4.

  • Россия продолжает провоцировать страны НАТО, однако реакция альянса на российские МиГи в Эстонии вызывает вопросы, о чем заявил военный обозреватель Денис Попович.

  • Он напомнил, что в 2015-м после 5 минут пребывания в небе Турции российский самолет сбили. Поэтому, ответ страны был вполне понятным, этот же раз 3 самолета были в воздушном пространстве Эстонии в течение более 10 минут, по его мнению, "этого более чем достаточно для того, чтобы их сбить и закрыть этот вопрос".

  • В Bloomberg писали, что для России эти авиавторжения могут быть замыслом показать силу в то время, когда она пытается достичь своих целей в Украине, и одновременно предупреждением странам Запада не вмешиваться более прямо в конфликт. Москва таким образом также может проверять слабые места в обороне НАТО.