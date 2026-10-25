"Проєкт на 25 мільярдів": чи може "Новатек" обійти санкції за допомогою американських партнерів

Російська компанія "Новатек" намагається таємно увійти в газовий проєкт на Алясці вартістю 25 мільярдів доларів. Політолог Валерій Димов заявив, що Москва прагне зацікавити американський бізнес в обхід санкцій.

В ефірі 24 Каналу політолог Валерій Димов обговорив матеріали The New York Times щодо таємного фінансування росіянами будівництва термінала Polar LNG у США. За його словами, представники оточення Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – обговорювали цю ініціативу з російською стороною.

Спроби обійти санкції та нові вимоги Кремля

Експерт зазначив, що підсанкційний російський гігант розраховує на зняття обмежень із власного проєкту "Арктик СПГ-2" в обмін на грошову участь у розбудові інфраструктури на Алясці. На думку Валерія Димова, Кремль намагається зацікавити американські корпорації, аби просувати власні інтереси в обхід міжнародних обмежень.

Щойно Україна погоджується на будь-які умови чи обговорення, росіяни одразу діють за принципом: надана послуга нічого не коштує. Вони сприймають це не як поступку, а як привід висувати нові вимоги,

– наголосив політолог.

Він також додав, що питання корупції та таємних угод із Кремлем стає ключовим чинником у внутрішньополітичній боротьбі всередині Сполучених Штатів.

"Арктик СПГ-2" – флагманський завод російської компанії "Новатек" із виробництва скрапленого газу на півночі Росії, роботу якого практично паралізували санкції США через блокування передачі газового обладнання та танкерів.

Що передувало

Ще у вересні керівництво Polar LNG пішло у відставку після викриття фактів прихованого фінансування компанії підсанкційним російським "Новатеком" через фірму в ОАЕ. 24 жовтня розслідувачі повідомили, що російська сторона розраховувала обміняти надання технологій для платформи на Алясці на скасування санкцій США проти свого проєкту "Арктик СПГ-2".

Раніше ЗМІ вже розкрили деталі бізнес-проєкту на Алясці, де Володимир Путін особисто порушував питання цієї ініціативи під час перемовин із посланцями Трампа.