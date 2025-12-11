Путін наказав військам продовжувати війну в Україні "для виконання завдань"

Російський президент Володимир Путін провів нараду зі своїм військовим командуванням, яка стосувалася повномасштабної війни в Україні. Він навіть дав деякі доручення, попри мирний процес, який триває.

Зокрема, він наказав своїм військам продовжувати бойові дії в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Що доручив Путін своїм військам?

За словами російського диктатора, окупанти "продовжують виконання завдань війни й впевнено просуваються по всьому фронту". Ба більше, він наказав своїм військам продовжити бої для виконання всіх цілей.

Командувачам угруповань військ необхідно продовжити виконання завдань у суворій відповідності до задуму спеціальної військової операції,

– заявив він на нараді.

Крім вищезгаданого, Володимир Путін додав, що, мовляв, "стратегічна ініціатива" на фронті "повністю знаходиться в руках російської армії", заявивши про низку "успіхів", зокрема, на території Донецької області.

Яка поточна ситуація на фронті?