Росія готує ескалацію проти НАТО: західна розвідка розкрила плани Путіна

Західні розвідки та європейські посадовці вважають, що Володимир Путін після втрати 1,5 мільйона військових і тупика у війні проти України готує ескалацію та відкриті агресивні дії проти країн НАТО. У разі оголошення нової хвилі мобілізації в Росії Кремль може розмістити додаткові війська безпосередньо вздовж кордонів Альянсу.

Подробиці повідомляє видання The Telegraph із посиланням на джерела в європейських силових відомствах.

Які є загрози з боку Росії?

У західних розвідках вважають, що російський диктатор опинився у скрутному становищі після величезних втрат на фронті. У приватних розмовах посадовці висловлюють занепокоєння, що поточна агресія є лише провісником більш масштабної та скоординованої кампанії проти територій Альянсу після виборів до Держдуми.

До того ж, представники розвідувальних служб зазначають, що хоча офіційне оголошення мобілізації в Росії можливе, воно залишається найменш вірогідним сценарієм через високі політичні ризики та загрозу підриву виснаженої російської економіки. Попри це, у країні вже триває активна адміністративна підготовка до можливого призову.

Ми спостерігаємо безліч так званої прихованої мобілізації та додаткових зусиль щодо нарощування набору за контрактом,

– повідомили піврозмовники видання.

За даними джерел, російська влада змушує підписувати контракти осіб, які очікують на суд, мають значні фінансові заборгованості або проблеми з навчанням в університетах.

Диверсії у Європі та залякування союзників

Тема російської агресії щодо європейських країн підтверджується низкою резонансних інцидентів на території Європи. Серед них – атака на залізничну станцію на українсько-польському кордоні під час перебування там потяга з європейськими та американськими чиновниками.

Крім того, Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі організувати теракт в аеропорту Лейпцига, де виявили безпілотник із вибухівкою поблизу українських вантажних літаків.

Реагуючи на ці загрози, президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що головна мета Кремля полягає у залякуванні європейських держав та зриві їхніх зусиль із підтримки України.