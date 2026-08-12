Відтерміновує небезпеку: чи ризикне Росія атакувати танкери Європи

Володимир Путін заявив, якщо західні країни затримуватимуть російські торгівельні судна навіть у Тихому океані, Росія вдаватиметься до "дзеркальних кроків". Це може бути сигналом до розширення географії ескалації від Чорного моря до інших важливих морських маршрутів.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу про те, що такі погрози Росії можливі через позицію Заходу. Насамперед через мляву реакцію Європи на інциденти, які відбуваються останнім часом.

Путін залякує європейців

"Путін демонструє, що він може завдати різного роду удару по Європі. І такі удари вже завдаються. У вересні 2025 року Польща була атакована "Шахедами". Але у відповідь з боку Варшави і НАТО прозвучали наївні пояснення, що, мовляв, це випадковість, у "Шахедах" не було бойової частини тощо. Виглядало це все дуже непривабливо", – зауважив Клочок.

Європа, на його думку, відмовляється дивитися нагору, але в такий спосіб європейці відтерміновують небезпеку.

Чергова заява Путіна є свідченням того, що Росія, використовуючи слабкість Європи, хоче переконати її відмовитися від допомоги Україні і дотиснути українську владу на ухвалення рішення, яке більше задовольнить Москву, ніж Київ,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Йдеться про щонайменше вихід Збройних Сил України із Донецької області. Принаймні це питання сьогодні є, за його словами, наріжним каменем для зупинки гарячої фази війни, яка по своїй суті не закінчиться. Вона триватиме надалі, але в різних формах: наприклад, у гібридній – зокрема, політичній.

Тому заява Путіна – це намагання переконати і залякати Європу, що вона має подумати щодо санкцій. Це не нове – до такої риторики Росія вдається постійно. Вона всіляко демонструє, що не хоче розмовляти з Європою, вона їй не цікава і вона не впливає на глобальні світові рішення. І це правда,

– вважає Валерій Клочок.

Він відзначив, що Європа може навіть більше шкодити певним рішенням. На його думку, помилкою європейських країн була відмова підтримати військову операцію США проти Ірану. Незалежно від того, наскільки вона перспективна чи ні, це був безвідповідальний крок, адже це дало можливість Тегерану відчути себе переможцем у цьому протистоянні і надалі працювати над ядерною програмою. Це призведе до створення ядерної зброї ще однією країною, яка далеко не демократична.

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"Щодо росіян, то вони говоритимуть про можливі переговори, але за певних умов, про те, що вони сильні. І направду російська армія сьогодні одна з найсильніших і найсучасніших у світі незалежно від того, чи є в неї на озброєнні Patriot, чи немає", – пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Військові, наприклад, Китаю постійно навчаються на війні в Україні, як їм себе поводити в майбутньому. Але чому не роблять цього європейці, НАТО на це, як підкреслив Клочок, немає відповіді. Природа війни змінилася, і вона не буде такою, як після Другої світової війни.

Нагадаємо, що під час візиту Володимира Путіна на ракетний крейсер "Варяг", коли тривали навчання Тихоокеанського флоту, він назвав "піратством та розбоєм" затримку російських торгівельних суден навіть у Тихому океані. Очільник Кремля зазначив, що Росія буде "дзеркально відповідати" на спроби Заходу заблокувати її торгівельні судна. Він додав, що НАТО буцімто розширює свою присутність у Тихоокеанському регіоні, що посилює ймовірну конфронтацію.