Главу Кремля цитують пропагандистські росЗМІ, зокрема ТАСС.

Кому пригрозив Путін?

Під час візиту на ракетний крейсер "Варяг" Володимир Путін заявив, що Москва робитиме "дзеркальні кроки", якщо західні країни затримуватимуть російські торговельні судна навіть у Тихому океані. До того ж такі дії Заходу він назвав "піратством та розбоєм".

За словами очільника Кремля, НАТО нібито розширює свою присутність у Тихоокеанському регіоні, що зумовлює зростання конфліктного потенціалу.

Також він звинуватив Японію у запровадженні "неспровокованих санкцій", бо та, мовляв, не розібралась в причинах "конфлікту в Україні".

Зі слів Путіна, він пообіцяв надати доручення російському міноборони й уряду щодо подальшого розвитку російського флоту.

Попри войовничі настрої, російський диктатор запевнив у готовності до співпраці зі всіма сусідніми країнами та нібито прагненні до компромісів для гарантування безпеки.

Крім того, Путін каже, що Москва не несе загрози для Токіо та не має до керівництва Японії жодних претензій.

А також держава-агресор запевнила у готовності співпрацювати в Арктиці.

Нагадаємо, за даними західних розвідок, існує загроза атаки Росії на європейські країни найближчими місяцями. Саме тому 11 серпня Латвія розпочала військову операцію "Вілкатіс". Очікується, що буде посилено безпеку східного кордону країни, а також збільшиться кількість військовослужбовців та військової техніки у регіоні.