Главу Кремля цитируют пропагандистские российские СМИ, в частности ТАСС.
Кому пригрозил Путин?
Во время визита на ракетный крейсер "Варяг" Владимир Путин заявил, что Москва будет принимать "зеркальные меры", если западные страны будут задерживать российские торговые суда, даже в Тихом океане. К тому же, такие действия Запада он назвал "пиратством и разбоем".
По словам главы Кремля, НАТО якобы расширяет свое присутствие в Тихоокеанском регионе, что ведет к росту конфликтного потенциала.
Также он обвинил Японию в введении "неспровоцированных санкций", потому что, мол, не разобралась в причинах "конфликта в Украине".24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
По словам Путина, он пообещал предоставить поручение российскому Минобороны и правительству по дальнейшему развитию российского флота.
Несмотря на воинственные настроения, российский диктатор заверил в готовности к сотрудничеству со всеми соседними странами и якобы стремлении к компромиссам для обеспечения безопасности.
Кроме того, Путин говорит, что Москва не несет угрозы Токио и не имеет к руководству Японии никаких претензий.
А также государство-агрессор заверило в готовности сотрудничать в Арктике.
Напомним, по данным западных разведок, существует угроза атаки России на европейские страны в ближайшие месяцы. Именно поэтому 11 августа Латвия начала военную операцию "Вилкатис". Ожидается, что будет усилена безопасность восточной границы страны, а также увеличится количество военнослужащих и военной техники в регионе.