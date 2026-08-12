Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу о том, что подобные угрозы со стороны России возможны из-за позиции Запада. Прежде всего из-за вялой реакции Европы на инциденты, происходящие в последнее время.

Путин запугивает европейцев

"Путин демонстрирует, что он может нанести различного рода удары по Европе. И такие удары уже наносятся. В сентябре 2025 года Польша подверглась атаке с использованием "Шахедов". Но в ответ со стороны Варшавы и НАТО прозвучали наивные объяснения, что, мол, это случайность, в "Шахедах" не было боевой части и т. д. Выглядело это все очень непривлекательно", – отметил Клочок.

Европа, по его мнению, отказывается смотреть вверх, но таким образом европейцы откладывают опасность на потом.

Очередное заявление Путина свидетельствует о том, что Россия, используя слабость Европы, хочет убедить ее отказаться от помощи Украине и заставить украинские власти принять решение, которое больше устроит Москву, чем Киев,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Речь идет, как минимум, о выводе Вооруженных Сил Украины из Донецкой области. По крайней мере, этот вопрос сегодня является, по его словам, краеугольным камнем для прекращения горячей фазы войны, которая по своей сути не закончится. Она будет продолжаться и в дальнейшем, но в различных формах: например, в гибридной – в частности, политической.

Поэтому заявление Путина – это попытка убедить и запугать Европу, чтобы она передумала вводить санкции. Это не ново – к такой риторике Россия прибегает постоянно. Она всячески демонстрирует, что не хочет разговаривать с Европой, что она ей не интересна и она не влияет на глобальные мировые решения. И это правда,

– считает Валерий Клочок.

Он отметил, что Европа может даже нанести больший вред некоторыми своими решениями. По его мнению, ошибкой европейских стран стал отказ поддержать военную операцию США против Ирана. Независимо от того, насколько она перспективна или нет, это был безответственный шаг, ведь он дал Тегерану возможность почувствовать себя победителем в этом противостоянии и в дальнейшем работать над ядерной программой. Это приведет к созданию ядерного оружия еще одной страной, которая далеко не демократична.

Почему Россия продолжает угрожать Европе: смотрите видео

"Что касается россиян, то они будут говорить о возможных переговорах, но на определенных условиях, о том, что они сильны. И действительно, российская армия сегодня – одна из самых сильных и современных в мире, независимо от того, есть у нее на вооружении Patriot или нет", – пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Военные, например, Китая постоянно учатся на войне в Украине, как им вести себя в будущем. Но почему не делают этого европейцы, у НАТО на этот вопрос, как подчеркнул Клочок, нет ответа. Природа войны изменилась, и она не будет такой, как после Второй мировой войны.

Напомним, что во время визита Владимира Путина на ракетный крейсер "Варяг" в ходе учений Тихоокеанского флота он назвал "пиратством и разбоем" задержку российских торговых судов даже в Тихом океане. Глава Кремля отметил, что Россия будет "зеркально отвечать" на попытки Запада заблокировать ее торговые суда. Он добавил, что НАТО якобы расширяет свое присутствие в Тихоокеанском регионе, что усиливает вероятность конфронтации.