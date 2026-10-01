Росія хотіла б якнайшвидше зупинити бойові дії в Україні, – Путін

Росія, мовляв, прагне якнайшвидше завершити бойові дії в Україні шляхом переговорів, однак вимагає довгострокових гарантій безпеки. Про це заявив Володимир Путін, оцінивши мирні пропозиції Дональда Трампа як рух у правильному напрямку, незважаючи на наявність складних для Москви рішень.

Зухвалі слова диктатора цитують пропагандистські медіа.

Що сказав Путін щодо завершення війни?

Очільник Кремля висловив позицію щодо можливості відновлення діалогу. За його твердженнями, під контролем України наразі нібито залишається лише близько 11% території Донецької області.

Російський диктатор наголосив, що ключовою умовою для припинення війни Москва вважає отримання довгострокових гарантій безпеки. Путін зухвало підкреслив необхідність формування умов для миру, які матимуть тривалу перспективу для країни-агресорки.

Оцінка ініціатив Трампа та звинувачення на адресу Києва

Коментуючи можливі сценарії врегулювання, Путін визнав наявність непростих пунктів у мирних ініціативах з США. Попри це, російська сторона нібито вбачає в них потенціал для подальших контактів.

У пропозиціях Трампа щодо України є складні для Росії рішення, але Москва розуміє, що це рух у правильному напрямку,

– заявив Путін.

Водночас керівник країни-терористки традиційно переклав відповідальність за затягування конфлікту на українську сторону, заявивши про відсутність у Києва прагнення зупинити бойові дії.

За його словами, Москва нібито була готова відновити переговорний процес одразу після проведення виборів 21 вересня, однак звинуватила Україну в завданні ударів під час голосування.

Слід уточнити, що така риторика президента Росії відверто не сходиться з іншими його заявами, виголошеними того ж дня. Зокрема, Путін назвав "безглуздими" пропозиції й заклики щодо припинення ударів по суднах у Чорному морі в обмін на припинення ударів по НПЗ.

Ба більше, диктатор цинічно висловився про обстріли українських міст. "Получи, фашист, гранату от фашистского солдата", – сказав Путін, виправдовуючи удари по Україні.