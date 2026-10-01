Низку абсурдних заяв російський воєнний злочинець зробив під час спілкування з журналістами на Валдаї.

Що сказав Путін про удари по Україні?

Диктатор висловився щодо реакції Росії на удари по цивільних суднах. При цьому Путін визнав, що українські удари таки були "болючими" для ворожого флоту.

"За весь цей час пошкодили понад 100 суден", – заявив президент країни-терористки.

За його словами, дії російських військових у відповідь є, мовляв, повністю виправданими й жорсткими. Тепер же, зухвало сказав Путін, йому дивно чути звідусіль заклики до припинення ударів по енергетиці й морських шляхах.

Получи, фашист, гранату от советского солдата,

– цинічно висловився диктатор.

Тим часом подібна агресивна риторика Кремля традиційно використовується російською пропагандою для виправдання подальших атак на українську цивільну та портову інфраструктуру.

Погрози на адресу НАТО

Володимир Путін заявив, що Росія готова використати всі наявні види озброєння у разі прямого нападу на Калінінградську область. За його гучними словами, "таких засобів ураження, які сьогодні є у Росії, ні в кого немає".

Разом із тим, дипломатичні звернення російського МЗС щодо ситуації навколо регіону нібито не мають на меті залякування, а є відповіддю на тиск з боку НАТО.