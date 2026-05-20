Справи Путіна в Україні вкрай погані, але є один важливий нюас, – WSJ

Російський наступ фактично зупинився, ледве почавшись. Ворог продовжує стабільно втрачати більше солдатів, ніж він встигає набирати. Чи не щодня у Росії палають НПЗ, позбавляючи Кремль грошей для продовження війни. Усе це свідчить, що справи Путіна в Україні – вкрай погані. Однак це не означає, що він зупиниться.

Україні вдалося здобути тактичну й технологічну перевагу над агресором. Це літо покаже, чи зможе вона перетворити це крихне домінування на стратегічний перелом. Таку думку висловили військові аналітики у коментарі The Washington Post.

Як Україна перехоплює ініціативу у війні?

У 2026 році просування Росії на фронті є найповільнішим за останні два роки. При цьому втрати окупантів зростають. Щомісяця гинуть або зазнають поранення 35 тисяч ворожих солдатів.

У 2025 році Росія часто використовувала інфільтрацію малими групами піхоти. Втім, за словами військового аналітика Роба Лі, наразі ефективність цієї тактики зменшується. Українські підрозділи навчилися ефективніше їй протидіяти. Вони виявляють невеликі групи противника за допомогою дронів і штурмових команд.

Також українські підрозділи розвивають контрнаступальні методи, поєднуючи дрони та піхоту.

Водночас брак людських ресурсів не дозволяє Україні досягати великих проривів – успіхи поки що залишаються локальними. Водночас зараз окремі ділянки 965-кілометрової лінії фронту є спірними, і контроль над ними постійно змінюється. Це відрізняється від того, що було у 2025 році, коли Україна переважно перебувала в обороні.

Україна посилила середньодальні удари

Найбільшою зміною цієї весни стало посилення українських середньодальних ударних дронів 32 – 322 кілометрів у тил. Вони уражають російські дронові підрозділи, логістику, командні пункти, ППО та склади, ускладнюючи забезпечення фронту.

Супутниковий зв'язок Starlink, іноді разом зі штучним інтелектом, дає українським дронам перевагу. Також зростає кількість досвідчених операторів.

Росія виснажується

Дефіцит піхоти залишається проблемою для України, але Росія також стикається з нестачею людей. З кінця 2025 року кількість убитих і важкопоранених росіян перевищує набір нових військових, тобто армія агресора більше не збільшується.

У Росії зростає невдоволення війною, яка вже не здається далекою. нафтопереробні заводи горять, а влада посилює контроль над інтернетом через страх протестів. 17 травня відбулася наймасованіша атака на Московський регіон. Загалом тієї ночі над території країни-агресорки перехопили понад 600 дронів.

Україна завдає удари вглиб Росії

Українські далекобійні дрони та ракети атакують нафтову інфраструктуру і військові об'єкти всередині Росії. Пошкодження НПЗ частково компенсують зростання доходів від експорту нафти, хоча й не повністю їх перекривають.

Чи готовий Путін зупинитися зараз?

Аналітики попереджають, що говорити про перелом у найбільшій війні в Європі з часів Другої світової ще рано.

Війна Росії йде невдало, але недостатньо погано, щоб змусити Володимира Путіна змінити курс. Він досі не демонструє намірів відмовитися від мети підкорити Україну.

Україна безумовно в сильнішій позиції, ніж багато хто очікував. Водночас війна – це постійні цикли адаптації, і головне питання, чи зможе Росія знайти відповідь на українські покращення. Зараз ми можемо впевнено дивитися лише на кілька тижнів уперед,

– зауважив військовий аналітик Франц-Штефан Ґаді.

На думку експертів, Кремлю було б вигідно домовитися про зупинку бойових дій цього року, поки США ще зацікавлені у переговорах.

Проблема в тому, що Росією керує вперта людина, яка досі вірить, що Україна впаде. Саме тому війна, ймовірно, триватиме,

– вважає російський політичний аналітик Олександр Габуєв.

Як в Україні може завершитися війна?

Аналітики інвестиційного банку JPMorgan Chase розглядають "фінський сценарій" завершення війни Росії проти України. Його суть у тому, що Україна може втратити частину територій, але залишиться незалежною державою зі своєю армією та збереженим західним курсом.

У такій моделі Києву, ймовірно, доведеться погодитися на нейтральний статус і певні обмеження у розмірі армії та озброєнь.

Експерти пояснюють, що через глухий кут на фронті завершення війни, найімовірніше, відбуватиметься через переговори.

Також згадується "корейський сценарій". Він передбачає замороження конфлікту шляхом розподілу території і припиненням вогню, але без підписання мирного договору. Президент України Володимир Зеленський вважає його неприйнятним, бо він не гарантує повноцінного миру.

Політичний консультант і експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко в ефірі 24 Каналу заявив, що війна в Україні не матиме "типового" сценарію завершення – ні фінського, ні корейського. За його словами, кожен конфлікт унікальний, а найреалістичніший варіант зараз – це замороження бойових дій по лінії фронту з подальшим розвитком технологічної переваги України.