"Віддаємо належне героїзму": Путін подякував солдатам КНДР, які брали участь в боях на Курщині

Російський диктатор Владімір Путін висловив вдячність підрозділам Корейської Народної Армії. Вони брали участь в боях у Курській області та воювали проти українських військових.

На думку глави Кремля, такі дії є "героїчними". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що сказав Путін про північнокорейських військових

У своїй заяві Путін повідомив, що "віддає належне героїзму", а також "високому рівню спеціальної підготовки та самовідданості корейських воїнів, які пліч-о-пліч з російськими бійцями захищали" Росію, "як власну Батьківщину".

Окрім цього, диктатор сказав, що північнокорейські військові з "честю і доблестю" нібито виконали свій обов'язок та покрили себе "нев'янущою славою". Він також запевнив, що російський народ "ніколи не забуде подвигу корейських бійців".

Путін додав, що він завжди шануватиме корейських "героїв", які "віддали життя за Росію" та за спільну свободу, нарівні з російськими "братами по зброї".

Зауважимо, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин офіційно визнав участь своїх солдатів у війні та назвав це "священною місією". Окрім цього, він пообіцяв встановити пам'ятник учасникам боїв на Курщині.