Західні ЗМІ пишуть, мовляв, Путін пропонує перемир'я. Воно нібито має тривати перед проведенням зустрічі з Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Що відомо про перемир'я, запропоноване Путіним?

Здається, що набирає обертів мирний процес, який багато хто донедавна вважав мертвим. The Economist дізнався, що Путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі перед самітом. Джерела кажуть, що можливий ще більш драматичний прорив, коли буде укладено ширший набір угод, які окреслять, як зрештою може виглядати заморожування конфлікту. Однак між позиціями України, Росії та Америки залишається значна відстань, а також сумніви щодо справжніх намірів пана Путіна. Поки що його бомбардування тривають.