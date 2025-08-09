Западные СМИ пишут, мол, Путин предлагает перемирие. Оно якобы должно продолжаться перед проведением встречи с Трампом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Что известно о перемирии, предложенном Путиным?

Судя по сообщениям СМИ, речь об ограниченном прекращении огня в воздухе и на море.

Кажется, что набирает обороты мирный процесс, который многие до недавнего времени считали мертвым. The Economist узнал, что Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море перед саммитом. Источники говорят, что возможен еще более драматический прорыв, когда будет заключен более широкий набор соглашений, которые очертят, как в конце концов может выглядеть замораживание конфликта,

– говорится в статье.

В то же время журналисты отметили: между позициями Украины, России и США “остается значительное расстояние”. Также есть сомнения относительно истинных намерений Путина, ведь он не прекратил обстрелы Украины.

Утром 9 августа оккупанты ударили по автобусу на Херсонщине. "Погибшие люди. Зачем? Россияне обманывают всех вокруг, делая вид, что они готовы остановить войну, но не делают ничего для достижения этой цели", – написал Андрей Ермак.

The Economist отметили, что параллельные тексты предложений сторон вызывают путаницу.

"Путин, без сомнения, считает саммит на Аляске самодостаточным достижением, особенно без предварительного четкого обещания прекратить войну. Эта перспектива, безусловно, помогает ему. Встреча с Трампом станет первым саммитом между Америкой и Россией за последние четыре года и наиболее демонстративным выступлением Путина на международной арене со времени его губительного решения о вторжении в 2022 году", – завершили медийщики.