Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Что известно о перемирии, предложенное Путиным?

Кажется, что набирает обороты мирный процесс, который многие до недавнего времени считали мертвым. The Economist узнал, что Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море перед саммитом. Источники говорят, что возможен еще более драматический прорыв, когда будет заключен более широкий набор соглашений, которые очертят, как в конце концов может выглядеть замораживание конфликта. Однако между позициями Украины, России и Америки остается значительное расстояние, а также сомнения относительно истинных намерений господина Путина. Пока что его бомбардировки продолжаются.