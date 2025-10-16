Увечері 16 жовтня ЗМІ написали, що Трамп поговорить цього дня з Путіним. Розмова має відбутися напередодні зустрічі Трампа із Зеленським, яка запланована на 17 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Tomahawk уже "вистрілив" по Росії: політолог сказав, як заяви Трампа діють на Кремль

Про що говоритимуть Путін і Трамп 16 жовтня?

Дзвінок не анонсували, про нього Axios розповіли джерела.

Президент Трамп проведе у четвер телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити війну з Україною, повідомило джерело, обізнане з ситуацією, виданню Axios,

– мовиться в дописі.

Втім, російські ЗМІ пишуть: у Кремлі раніше говорили про можливу міжнародну телефонну розмову Путіна – без уточнень, з ким говоритиме диктатор.

"Дзвінок відбудеться за день до того, як Трамп прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Трамп і Зеленський обговорять можливість отримання Україною ракет дальньої дії Tomahawk", – додали Axios.

Також ЗМІ нагадало: минулого тижня Трамп заявив, що попередив Зеленського про можливість висунення Путіну нового ультиматуму. Ідеться про те, що або Росія проведе "серйозні мирні переговори", або Україна отримає "Томагавки".

Які будуть теми розмови Трампа та Зеленського?

Медіа припускають, що йтиметься саме про "Томагавки", бо на це натякали лідери.

Володимир Зеленський у зверненні напередодні сказав, що Україна підготувала свою частину домашньої роботи перед зустріччю з Трампом – військову й економічну.

Всі деталі. Все є. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний. (...) Зараз наша команда – прем'єр-міністр України, керівник Офісу президента, заступник Міністерства закордонних справ й інші урядовці та український посол – вже у Вашингтоні почали зустрічі на своєму рівні, готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів, а також з американськими оборонними компаніями,

– заявив лідер держави.

Водночас експерти говорили, що мета зустрічі Зеленського і Трампа не до кінця зрозуміла. Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що для обговорення "Томагавків" не обов'язково їхати до США. Можливо, говоритимуть про угоду щодо рідкісноземельних металів.

Суспільне інформувало, що 16 жовтня Зеленський зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній США. 17 жовтня він відвідає Конгрес, а відтак зустрінеться з Трампом.

Останні заяви Трампа щодо України