"Маніпулює крихким его": ексрадниця Білого дому розкрила, як Путін "розкусив" Трампа

Російський диктатор Володимир Путін зачарував американського президента Дональда Трампа та знайти його слабкі сторони. Тепер він може відкрито ним маніпулювати, і, ба більше, тролити його.

Таку інформацію розповіла колишня радниця Білого дому Фіона Гілл. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для The Independent.

Як Путін впливає на Трампа?

На думку ексрадниці, російський президент постійно вдається до лестощів, щоб потішити самолюбство Дональда Трампа. Водночас Володимир Путін продовжує робити все, що йому заманеться, в Україні.

Вкрай складно уявити, як Путін від цього відмовиться. Уся його економіка, усе його суспільство, уся його політика, усе його прагнення до самозбереження обертаються навколо цієї війни,

– вважає Фіона Гілл.

За її словами, Володимир Путін неодноразово "тролив" Дональда Трампа під час перемовин, прикриваючись мовним бар'єром. Одним із таких випадків була їхня зустріч на саміті G20 у Японії у 2019 році.

Тоді кожен із них вихвалявся підтримкою Ізраїлю, Трамп наполягав, що зробив для країни більше за будь-кого, визнав Єрусалим столицею та відкрив посольство, і що там навіть називають об’єкти на його честь.

Володимир Путін у відповідь жартома зауважив, що тоді Ізраїль може й цілу країну назвати його ім’ям. Гілл зізналася, що ледве втрималася від сміху, як і присутній Джон Болтон, який був радником із нацбезпеки.

Вона каже, що Путін часто відпускав подібні жарти на адресу Трампа, але перекладачі "згладжували" мову і наміри диктатора. І в Японії Трамп не помітив іронії, а сприйняв заяву Путіна про назву буквально.

Трамп хоче бути як Путін

Колишня радниця Білого дому переконана, що Дональду Трампу подобається Путін, тому що він бачить в авторитарному російському лідері рівного. І їхні стосунки нібито приносять йому престиж.

Тому що Путін – крутий хлопець. Він саме той, ким Трамп хотів би бути. Трамп дивиться на людей, які всім заправляють, у яких є, по суті, шик. І саме таким він хоче бути. І він вірить, що підноситься в очах усіх, завдяки спілкуванню з ними,

– переконана Гілл.

І, за її словами, це зрозумів і сам російський диктатор, чим розкусив його. Ексрадниця вважає, що Путін зрозумів, що Дональд Трамп має крихке его, завдяки якому ним можна маніпулювати у відповідний спосіб.

Вона пояснює, що Трамп бажає, аби його визнали абсолютно всі, хто має значення, чи то президент Китаю Сі Цзіньпін, чи то Путін, чи королівські сім'ї по всьому світу, оскільки для нього це "головна монета".

