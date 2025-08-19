18 серпня Дональд Трамп провів телефонну розмову із Володимиром Путіним. Вона тривала 40 хвилин. Російський диктатор нібито погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

За даними AFP, очільник Кремля навіть вказав місце, де саме готовий провести переговори із українським лідером, передає 24 Канал.

Що відомо про путінську пропозицію Зеленському?

Зазначається, що російський диктатор пропонує зустрітися із Зеленським у Москві.