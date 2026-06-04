Путін заявив, що готовий до прямих перемовин із Зеленським

Володимир Путін заявив, що готовий до прямих перемовин із Володимиром Зеленським. Російський диктатор також відповів, хто міг би підписати мирну угоду від Києва.

Про це Володимир Путін сказав під час розмови із російськими журналістами 4 червня, передає пропагандистське агентство ТАСС.

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Що сказав Путін про готовність до прямих переговорів із Зеленським?

Якби ми сіли за стіл переговорів, я сказав би Зеленському: "Слава Богу, що все закінчилося",

– сказав Путін.

Російський диктатор також заявив, що Росія хотіла б "підписувати документи з Києвом із легітимним представником, і це не примха".

"Угоди від Києва можуть підписувати різні люди, зокрема голова Верховної ради або сам Зеленський, залежить від документів", – сказав Путін.

Він також наголосив, що знайти тих, хто має підписати від України документи з Росією, можна, "було б бажання". Путін також стверджує, що угода з Києвом стала б документом історичного значення.

Російський диктатор також вважає "важливим питання про вибори в Україні", у тому числі "в контексті зайвих двох років правління Зеленського".