Про це повідомили в ТАСС.

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Що відомо про заяви Путіна?

Президент Росії заявив, що Москва не проти вести переговори з Європою та зазначив, що його здивувала реакція представників ЄС на пропозицію кандидатури в переговірники ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Шредер має мужність відстоювати власну позицію. Такою рисою можуть похвалитися далеко не всі європейські політики,

– сказав Путін.

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Російський диктатор згодом повідомив, що Шредер не є "другом Путіна", але колишній канцлер був одним із найкращих державних діячів Німеччини і додав, що Кремль нібито "не може довіряти" іншим кандидатам, які говорять про необхідність стратегічної поразки.