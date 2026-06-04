Об этом сообщили в ТАСС.

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Что известно о заявлениях Путина?

Президент России заявил, что Москва не против вести переговоры с Европой и отметил, что его удивила реакция представителей ЕС на предложение кандидатуры в переговорщики экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Шредер имеет мужество отстаивать собственную позицию. Такой чертой могут похвастаться далеко не все европейские политики,

– сказал Путин.

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Российский диктатор впоследствии сообщил, что Шредер не является "другом Путина", но бывший канцлер был одним из лучших государственных деятелей Германии и добавил, что Кремль якобы "не может доверять" другим кандидатам, которые говорят о необходимости стратегического поражения.

Также Путин отметил, что "не злая" Россия остановила поставки энергоносителей в Европу, а ЕС сам отказался их покупать и надеялся, что Москва "потерпит крах".

Президент России отметил, что Европа может помочь Киеву в мирных переговорах на основе решений, которые были заключены в Анкоридже и цинично добавил, что представители ЕС понимают, что для восстановления Украины понадобятся сотни миллиардов евро.

ЕС мог бы способствовать урегулированию конфликта, убедив Киев пойти на компромисс, а не поставляя ему оружие,

– заявил диктатор.