Об этом говорится в материале Reuters.

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Что о войне говорят в России?

Часть участников Петербургского международного экономического форума призвала продолжать войну и готовиться к глобальному противостоянию с Западом.

Другие же отмечали экономические выгоды от завершения войны, которая приблизилась непосредственно к Санкт-Петербургу.

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Эти противоречивые нарративы отражают дискуссию, продолжающуюся среди политических и бизнес-элит относительно будущего России и внутренних факторов влияния на Путина после более чем четырех лет войны против Украины,

– говорится в материале.

Заместитель руководителя администрации Путина Максим Орешкин заявил на форуме, что ожидать возвращения старых времен или отмены санкций бесполезно.

Не стоит ждать, пока что-то изменится, пока что-то вернется; оно не вернется и не изменится,

– сказал он.

Как отмечают авторы материала, Владимир Путин традиционно удерживает власть и балансирует между различными группами в кремлевской элите, соревнующихся за влияние.

Признаки экономической стагнации, которая усиливается на фоне затяжной войны, усилили позиции части элиты, которая выступает за прекращение боевых действий и поиск мирного решения, в частности при посредничестве президента США Дональда Трампа.

В то же время российские националисты рассматривают войну лишь как начальный этап более широкого глобального противостояния с Западом, которое может длиться годами или даже десятилетиями.

Мы должны признать, что мы будем воевать в ближайшие несколько лет, возможно, в течение нескольких десятилетий,

– сказал Андрей Безруков, бывший шпион, арестованный Федеральным бюро расследований в 2010 году.

Националисты также призывают к перестройке государственной системы, ускорения принятия решений, развития технологий и изменения восприятия армии в российском обществе.

Сам Путин заявляет, что Москва не намерена нападать на НАТО, совокупная экономика стран-членов которого значительно превышает российскую.

В то же время ультранационалистический российский идеолог Александр Дугин, заявил журналистам, что война в Украине "завершится или победой России, или не завершится никогда". Дугин также отметил, что Россия якобы не планирует атаковать Запад.

К слову, 4 июня спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что на этой неделе российская сторона продолжает контакты с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По состоянию на момент публикации в Вашингтоне эти заявления не комментировали.