Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, почему выбор места и времени имел особое значение. По его словам, удар пришелся по событию, которое Россия годами подавала как главную экономическую площадку страны.

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Удар по Петербургу испортил картинку форума

На этот раз речь шла не о портах Ленинградской области, как Приморск или Усть-Лугу. Удар пришелся по объектам в самом Санкт-Петербурге, в частности в районе порта и вблизи ключевых маршрутов для гостей экономического форума. Именно поэтому последствия было сложно скрыть от тех, кто прилетал в город.

Надо понимать разницу. До этого мы били по портам Ленинградской области, а это – центр города, сам Санкт-Петербург,

– объяснил Шейтельман.

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Рядом с местом удара расположен аэропорт Пулково, через который прибывали участники форума.

Напомним! В ночь на 3 июня 2026 года украинские дроны атаковали Санкт-Петербург в день старта Петербургского международного экономического форума. Для Кремля это одно из главных имиджевых событий года, поэтому сам факт удара в этот момент стал болезненным репутационным ударом по России.

Часть гостей могла увидеть дым и пожары еще во время посадки, а работа самого аэропорта ночью и утром была ограничена. По словам политтехнолога, это могло сорвать часть перелетов, особенно для тех, кто летел частными самолетами.

Первое, что они видят во время посадки, – три горящих терминала возле аэропорта и в заливе горящий Кронштадт,

– отметил он.

На самом форуме последствия также были заметны. Корреспонденты и гости фотографировались на фоне дыма, а в воздухе уже чувствовался запах гари. Для события, которое Россия пыталась подать как престижную площадку для бизнеса, такое начало стало ударом не только по инфраструктуре, но и по картинке стабильности.

Удар по экономическому сердцу России

Петербургский экономический форум для Кремля был не просто бизнес-событием. Это главная площадка, через которую Россия годами демонстрировала экономический вес, международные контакты и способность договариваться с крупным бизнесом. До полномасштабной войны туда приезжали канцлер Германии, премьер Японии и другие высокие гости, а сам форум был местом для крупных сделок.

Это самый большой бизнес-форум в России, главный, флагманский. Туда вложены огромные деньги. Там заключались сделки, договаривались о тех же Северных потоках,

– объяснил Шейтельман.

После начала большой войны Петербургский форум потерял тот уровень, которым Россия раньше пыталась хвастаться. Вместо действительно влиятельных международных гостей там появляются совсем другие участники: представители режимов, отдельные бизнесмены, инфлюенсеры и люди, которые все еще готовы искать контакты с Москвой.

Сейчас приезжает Талибан и какие-то сомнительные люди с сомнительными уголовными статьями. Совсем другая публика там теперь тусуется,

– отметил Шейтельман.

Удар именно в день форума имел отдельный смысл, потому что он пришелся не только по инфраструктуре, но и по символу российской экономической стабильности. Для Кремля это болезненно еще и потому, что главным политическим событием форума должно было стать выступление Путина.

Мы ударили по главному экономическому сердцу России в каком-то смысле. То, что мы ударили именно в этот день, – это важно,

– подчеркнул политтехнолог.

Петербургский форум для Путина давно является не только экономическим событием. В 2022 году именно там ждали одно из его первых больших публичных объяснений после провала быстрого захвата Украины. Такие выступления всегда использовали для политических сигналов, а не только для разговоров о бизнесе. Путин должен был прибыть на форум позже, провести отдельные встречи с высокими гостями, а затем выступить на специальной сессии.

Теперь возникает вопрос: прилетит он или не прилетит. Или будет как-то договариваться, какие предложения сделает нам, чтобы Зеленский дал разрешение на проведение специальной сессии с участием Путина,

– отметил Шейтельман.

После этого форум уже труднее подать как доказательство российской стабильности, даже если Путин появится на сессии по плану.

Политтехнолог объяснил, что показал удар по Санкт-Петербургу в день экономического форума: смотрите видео

Поэтому удар в день форума создал для Кремля неудобный фон. Событие, которое должны были показать как доказательство контроля и экономического веса России, началось с вопросов о безопасности, закрытый аэропорт и то, сможет ли сам Путин без проблем появиться на собственной главной площадке.

Что известно об ударах по Санкт-Петербургу во время ПМЭФ?

Под удар попал Петербургский нефтяной терминал – один из крупнейших комплексов перевалки нефти на Балтийском море. В ISW отметили, что такие атаки не только бьют по инфраструктуре, но и разрушают российскую картинку о "стабильности" и "силе" во время форума.

По спутниковым снимкам после атаки на нефтяной терминал зафиксировали по меньшей мере девять попаданий, повреждения резервуаров и технических эстакад. Это показало, что украинские дроны достают до целей более чем за 1100 километров от границы.

После массированной атаки российские источники сами обратили внимание на проблемы с ПВО Санкт-Петербурга. На многих видео беспилотники пытались сбивать из стрелкового оружия, а не современными зенитными системами, что поставило под сомнение уровень защиты второго по величине города России.

На фоне форума и атак в городе начались перебои со связью и мобильным интернетом, генсек НАТО Марк Рютте также отметил, что Украина уже имеет такие способности, которые влияют даже на проведение знаковых российских мероприятий.