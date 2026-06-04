Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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Что известно о переговорах России и США?

В четверг, 4 июня, Кирилл Дмитриев заявил об активных контактах со спецпредставителями Дональда Трампа.

Мы на этой неделе активно общаемся с американскими коллегами, в частности со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером,

– сказал он.

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В то же время, по данным российского госагентства ТАСС, Кирилл Дмитриев заявил, что 3 июня имел телефонные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Детали разговора не разглашаются.

По состоянию на момент публикации в Вашингтоне эти заявления также не комментировали.

Напомним, 1 июня руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили свой визит в Киев. По его словам, переговорный процесс будет продолжаться в дальнейшем, а его результативность зависит от всех участников.

В тот же день Владимир Зеленский заявил, что надеется на визит американских спецпредставителей в Украину в ближайшее время. По словам президента, он рассчитывает на этот приезд в ближайшие 2 недели.

Как сообщают СМИ, сейчас на Банковой предполагают, что партнеры могут попытаться "утихомирить" горячую фазу войны в Украине до ноября 2026 года. Этот срок связывают с американскими выборами в Конгресс США.

Источники отмечают, что Дональд Трамп может серьезно взяться за вопрос завершения войны в Украине из-за риска проигрыша республиканцев.