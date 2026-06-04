Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

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Що відомо про переговори Росії та США?

У четвер, 4 червня, Кирило Дмитрієв заявив про активні контакти зі спецпредставниками Дональда Трампа.

Ми цього тижня активно спілкуємося з американськими колегами, зокрема зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером,

– сказав він.

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Водночас, за даними російського держагентства ТАСС, Кирило Дмитрієв заявив, що 3 червня мав телефонні переговори зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Деталі розмови не розголошуються.

Станом на момент публікації у Вашингтоні ці заяви також не коментували.

Нагадаємо, 1 червня керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер підтвердили свій візит у Київ. За його словами, переговорний процес буде продовжуватися надалі, а його результативність залежить від усіх учасників.

У той же день Володимир Зеленський заявив, що сподівається на візит американських спецпредставників в Україну найближчим часом. За словами президента, він розраховує на цей приїзд у найближчі 2 тижні.

Як повідомляють ЗМІ, зараз на Банковій припускають, що партнери можуть спробувати "втихомирити" гарячу фазу війни в Україні до листопада 2026 року. Цей термін пов'язують з американськими виборами до Конгресу США.

Джерела зазначають, що Дональд Трамп може серйозно взятися за питання завершення війни в Україні через ризик програшу республіканців.