Ймовірно, головним завданням на найближчі 5 – 6 місяців є спробувати довести мирний процес до прийнятного для України результату, зокрема зупинити бойові дії по актуальній лінії фронту та надати нашій державі гарантії безпеки. Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що, попри все, жодна зі сторін не може гарантувати завершення війни у визначені строки.

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"Нема жодних гарантій у світі — ні від нас, ні від США, ні тим більше від Росії, що війна точно закінчиться до кінця року. Це треба чітко розуміти", – наголосив він.

Чи є шанси на завершення активних боїв до осені?

Володимир Фесенко зауважив, що заяви української влади про готовність до миру стосуються політичного наміру відновити переговорний процес і спробувати вийти на результат восени або до кінця 2026 року.

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Україна демонструє готовність до переговорів і надсилає відповідні сигнали передусім США, оскільки від них значною мірою залежить відновлення мирного процесу. Політолог припустив, що це може відбутися до листопада.

На початку листопада вибори до Конгресу США. Є сподівання, що американці хочуть прискорити свої переговорні зусилля, щоб домовитись саме до моменту голосування,

– зазначив він.

Однак невідомо, чи Росія реально готова домовлятися та повертатись до мирних переговорів, адже Кремль поки не демонструє готовності до завершення війни та робить ставку на продовження бойових дій.

Політолог про можливе завершення війни: відео

Фесенко підкреслив, що зараз дуже багато залежить від ситуації на фронті та рівня тиску на Росію. Якщо США приєднаються до політичного та економічного тиску, це може вплинути на процес, але не гарантує швидких переговорів.

Крім того, Володимир Путін переконаний, що російська армія начебто має успіхи на полі бою, тому заявляє про готовність воювати далі.

Найближчим часом малоймовірно, що почнуться реальні мирні переговори,

– висловився політолог.

На його думку, ще однією причиною також є те, що частина американських перемовників залучена до інших міжнародних процесів, зокрема щодо Ірану. Якщо іранське питання не буде врегульовано, то війна Росії проти України не стане для США пріоритетом.

Важливо! Україна очікує приїзд американської делегації до Києва наприкінці весни або на початку літа. У Києві розраховують, що ця поїздка може пожвавити дипломатичні контакти щодо пошуку шляхів завершення війни Росії проти України. Сторони вже працюють над узгодженням можливих дат візиту.

"Поки не буде поставлена крапка хоча б у якихось мирних деклараціях, навряд чи вони (представники адміністрації США – 24 Канал) приїдуть до України чи Росії", – сказав Фесенко.

Проте він припустив, якщо все ж буде відкрито "вікно можливостей" для переговорів, то сторони восени можуть обговорювати проміжні варіанти домовленостей. Зокрема енергетичне перемир'я, припинення вогню в повітрі або частково на морі.

Однак, за словами політолога, навіть у разі запуску переговорів – це не означає, що буде швидке завершення війни або припинення гарячої фази бойових дій.

Яка ситуація на фронті?

Росіяни мають на меті захопити Донеччину – це вже давно одне з головних завдань Кремля. Раніше окупанти планували зробити це до кінця літа, але через невдачі на фронті ці терміни довелось перенести до кінця 2026 року.

Вперше з 2023 року окупантам почали втрачати більше захоплених територій, ніж брати під свій контроль. Росіяни щоденно проводять багато штурмів, але суттєвих успіхів це не має.

За Костянтинівку тривають важкі бої. На жаль, Силам оборони бракує людей, щоб відбивати численні штурми противника. Окупанти намагаються заходити з різних сторін, аби оточити українські підрозділи.