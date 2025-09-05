Путін пригрозив атакувати іноземних миротворців, якщо ті з'являться в Україні
- Путін пригрозив атакувати іноземні сили в Україні, заявивши, що вони будуть вважатися законними цілями для Росії.
- Диктатор заявив, що з Москвою ніхто на "серйозному рівні" не обговорював домовленості щодо України.
26 країн готові відправити до України війська або забезпечити їх необхідними засобами. Ця підтримка з боку Заходу обурила російського диктатора.
Своє невдоволення Володимир Путін висловив на пленарному засіданні у рамках Східного економічного форуму, передає 24 Канал.
Що сказав Путін про розміщення миротворців в Україні?
Він вдався до чергових погроз, заявивши, що іноземні сили в Україні Росія вважатиме законними цілями.
Якщо там (в Україні – 24 Канал) з'являтимуться якісь війська, особливо зараз, коли тривають бойові дії, то вони будуть законними цілями для ураження,
– зауважив Путін.
Він додав, що у разі досягнення домовленостей щодо довгострокового миру, жодного сенсу у перебуванні іноземних військ в Україні не буде.
Диктатор цинічно наголосив, що, мовляв, хай ніхто не сумнівається у тому, що Росія дотримуватиметься усіх домовленостей по Україні. Водночас він уточнив, що, буцімто, із Москвою досі ніхто не обговорював рішення щодо України на "серйозному рівні".
Володимир Путін запевнив, що поважатиме ті гарантії безпеки, які "мають бути вироблені і для Росії, і для України".
Окремо очільник Кремля зауважив, що він ще не мав телефонної розмови із Дональдом Трампом за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня.
Що відомо про ідею розміщення військ Заходу в Україні?
- У четвер, 4 вересня, у Парижі відбувся саміт "коаліції охочих". На ньому обговорювали, який внесок кожна з країн-учасників готова зробити у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі.
- За підсумками саміту президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 35 лідерів "Коаліції охочих" погодилися надати Україні гарантії безпеки. Також 26 країн готові надіслати війська до України або підтримати їх. Ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку Росії.
- Як пише "Радіо Свобода" 10 держав можуть відправити війська в Україну. Серед них – Велика Британія, Франція, Нордичні країни й держави Балтії, Нідерланди, Австралія.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не має права втручатися в рішення України щодо присутності іноземних військ на її території.
Він також зауважив, що роль Путіна у формуванні позицій Заходу не має перебільшуватись, і він не має диктувати міжнародні правила.
- Країни-члени "Коаліції охочих" домовилися постачати Україні ракети великої дальності задля зміцнення оборонних запасів країни.
- Раніше США говорили про те, що американських військ в Україні не буде. Водночас Вашингтон згоден підтримати сили стримування з повітря.