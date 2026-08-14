Не лише Україна: Путін провів таємний брифінг, де озвучив цинічну мету Росії на 2026 рік, – NYT

Наприкінці минулого року Володимир Путін зібрав військових керівників на таємний брифінг. На цій зустрічі диктатор озвучив мету Росії на 2026 рік.

Нею є "розпад НАТО та ЄС зсередини", пише The New York Times із посиланням на джерела.

Як Путін планує розвалити НАТО і ЄС зсередини?

Центральною ланкою у кампанії з розвалу НАТО і ЄС є Молдова. За словами представників західних спецслужб, у системі пріоритетів Кремля на першому місці стоїть захоплення України, а на другому – встановлення контролю над Молдовою.

Хоча Молдова не входить до Європейського Союзу чи НАТО, вона має стратегічне розташування – затиснута між країнами Альянсу та Україною.

Розвідники зазнчають, що Молдова могла б стати для Росії ідеальним плацдармом для подальшої агресії проти України або Заходу. Вони стверджують, що Путін досі прагне захопити частину півдня України, щоб створити сухопутний коридор, який з'єднає Росію з Молдовою.

На карті запланованого переміщення російських військ, яку на початку війни публічно демонстрував самопроголошений президент Білорусі, російські сили мали просуватися до Придністров'я – сепаратистського регіону Молдови, де перебуває російський військовий контингент. Втім, Росії не вдалося реалізувати цей план.

Росія хоче використати Молдову "як плацдарм для ворожої діяльності проти України, а також її головного оборонного та фінансового партнера – ЄС,

– заявив Станіслав Секрієру, радник президента Молдови з питань національної безпеки та оборони.

Під час усіх останніх виборів – зокрема президентських виборів і референдуму 2024 року щодо вступу до ЄС, а також парламентських виборів минулого року – Москва спрямовувала безпрецедентні ресурси на те, щоб усунути Маю Санду та її партію PAS від влади.

Саме цього Росія прагнула досягти восени минулого року, коли в Молдові відбулися важливі парламентські вибори. Вони мали визначити, чи збереже партія Санду владу, чи поступиться нею коаліції, яку підтримує Москва.

Росія упродовж кількох місяців готувала підривну кампанію проти Молдови одразу за кількома напрямами:

навчала бойовиків : у таборах у Сербії та під Москвою молдован тренували зі зброєю, вибухівкою, запалювальними пристроями та дронами. Навчання, за даними західної розвідки, контролювало ГРУ. Підготовлені групи мали влаштувати заворушення у день виборів.

: у таборах у Сербії та під Москвою молдован тренували зі зброєю, вибухівкою, запалювальними пристроями та дронами. Навчання, за даними західної розвідки, контролювало ГРУ. Підготовлені групи мали влаштувати заворушення у день виборів. фінансувала протести й підкуп виборців : через мережу проросійського політика Ілана Шора Росія залучила понад 150 тисяч людей, платячи їм за участь у мітингах, публікацію потрібного контенту та агітацію проти Маї Санду і вступу до ЄС;

: через мережу проросійського політика Ілана Шора Росія залучила понад 150 тисяч людей, платячи їм за участь у мітингах, публікацію потрібного контенту та агітацію проти Маї Санду і вступу до ЄС; створила організовану мережу : для координації учасників використовували 240 Telegram-ботів, тисячі активістів і понад тисячу місцевих координаторів;

: для координації учасників використовували 240 Telegram-ботів, тисячі активістів і понад тисячу місцевих координаторів; залучала священників: сотням православних священників платили за агітацію проти вступу Молдови до ЄС і прозахідної політики.

Зрештою, партія Санду перемогла, отримавши трохи більше 50% голосів.

Для Кремля її перемога навряд чи стала поразкою. Молдовський уряд був змушений витратити значні кошти та задіяти величезні ресурси правоохоронних органів, щоб протистояти російському втручанню.

А союзники Кремля використали масові затримання опонентів Санду для пропаганди, представляючи їх як доказ авторитарних репресій. Відтоді Кремль розширив свої зусилля.

На початку березня російський удар по українській гідроелектростанції поблизу кордону з Молдовою забруднив водопостачання значної частини України та Молдови.

Потім російські дрони вдарили по високовольтній лінії на заході України, яка забезпечує до 70% електроенергії Молдови, що призвело до відключень.

За словами молдовських чиновників, Москва грає в "довгу".

Ми виграли битву. Але ми не виграли війну,

– сказав Міхай Лупашку, директор Агентства кібербезпеки Молдови.