Кімнатні рослини викрили обман Путіна: опубліковані з ним кадри – старі

Володимир Путін вкотре змушує свій народ повірити в очевидну брехню. Цього разу президент Росії публікував старі старі відеозаписи, проте рослини в кабінеті "видали" усю правду.

Після початку конфлікту в Ірані 28 лютого Путін 2 дні не з'являвся перед камерами, а вперше Кремль опублікував відео 2 та 3 березня. Про це повідомили розслідувачі проєкту "Система".

Як Кремль публікує "консерви"?

Володимир Путін не з'являвся перед телекамерами понад 10 днів. Його видали зів'яла аглаонема (популярна кімнатна рослина – 24 Канал) та манікюр Голікової (російська державна діячка та економістка, заступниця голови уряду Росії з питань соціальної політики – 24 Канал).

Востаннє диктатор виступив на церемонії відкриття року єдності народів Росії 5 лютого 2026 року. Після цього країна почала публікувати "консерви".

Що таке "консерви"? "Консервами" називають заздалегідь записані зустрічі президента з чиновниками, політиками чи бізнесменами. Такі відео знімають наперед, а потім пресслужба може опублікувати їх пізніше, подаючи як поточні події.

Путін вже не вперше публікує застарілі відео. Журналісти викривали на брехні президента за різними візуальними деталями в кабінеті. В "Системі" за 2026 рік нарахували аж 18 таких "консервних" відео.

Що саме видало брехню Путіна?

У кабінеті президента Росії стоять дві аглаонеми. Оскільки рослини не залежать від графіка Кремля, за їхнім виглядом можна помітити, коли публікують заздалегідь записані відео.



Зміна рослин на відео Путіна / Колаж "Системи"

В кабінеті стояла аглаонема, правий лист якої взимку пожовтів, а рослина з часом відростала. За станом цього листя можна відстежити послідовність зустрічей.

На відео 28 січня лист уже зів'ялий, 6 лютого – повністю пожовтів. Після 9 лютого рослина знову зелена та менша, що свідчить про публікацію "консервів".

Як манікюр розсекретив "консерви"?

Кремль повідомив про зустріч Путіна та Тетяни Голікової 10 лютого 2026 року. На кадрах того дня нігті політкині пилово-рожевого кольору. Водночас за день до публікації і після манікюр був рожевого кольору.



Кадри зміни кольору манікюру / Колаж "Системи"

Пиловий манікюр вона носила на початку лютого, ймовірно тоді і було записано "консерву".

Також на одному з відео Путін трохи змінює вимову літери "с". У записах Кремля з 9 – 17 лютого він говорить як зазвичай, а вперше помітно таке вимовляння 5 лютого під час публічного виступу.

"Непомітне" зникнення Путіна збіглося із сімейним святом – у середині лютого день народження відзначав його старший син Іван.

