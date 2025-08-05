Генеральний штаб російської армії, видно, продовжує дезінформувати Путіна. Західні ЗМІ зазначають, що російському диктатору доповіли, що український фронт нібито розпадеться за 2 – 3 місяці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Як насправді оцінюють здобутки Росії на фронті аналітики?

Видання зауважує, що насправді, згідно з червневим звітом Центру стратегічних та міжнародних досліджень вашингтонського аналітичного центру, нещодавні здобутки Росії – відносно незначні з точки зору територіального масштабу.

З початку 2024 року було захоплено 5000 квадратних кілометрів України, а це менше ніж 1% від загальної території країни.

Українські та західні військові джерела визнають, що Росія досягає успіхів, але лише поступово та з великими втратами. Російські військові блогери стверджують, що сили Москви загрузли під час нинішнього літнього наступу в районах, де рельєф місцевості та густий міський ландшафт сприяли Україні, але оцінюють, що інші райони слід захопити швидше,

– йдеться у матеріалі видання.

Як відреагували у ЦПД?

Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що Путіна "знову на**али" Патрушев, Кирієнко та Герасимов.

Він зауважив, що "ці дурні речі" про "український фронт не витримає 2 – 3 місяці", які з'являються у західних медіа, зазвичай озвучують саме вони.

Патрушеву вигідно закопувати Путіна ще більше у війну, аби спробувати зробити наступником свого сина, не кажучи вже про інші плюшки і відкати. Кирієнко з адміністрації Путіна теж сидить на потоках та зациклює через війну на себе регіональну вертикаль влади. А Герасимов просто нічого іншого окрім війни не знає,

– написав Коваленко.

Що ж до Путіна, то глава ЦПД зауважив, що той – "любитель простих рішень", і він досі вірить паперовим звітам.