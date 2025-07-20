"Вагнерівці" розстріляли людей на золотодобувній шахті в Африці, – AP

У Центральноафриканській Республіці загинуло щонайменше 11 людей після стрілянини на шахті, контрольованій російськими найманцями з ПВК "Вагнера".

За попередньою інформацією, інцидент стався ввечері у середу, 16 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про розстріл?

За даними видання, місцеві жителі та гуманітарні працівники повідомили про інцидент, який стався на золотодобувній шахті в Ндасіма, розташованій за 450 кілометрів на схід від столиці країни Бангі.

Зазначається, що мешканцям довколишніх сіл заборонено доступ до шахти, яку контролюють "вагнерівці". Утім, за словами свідків, жертви шукали залишки золота та гравію в шахті, коли їх раптово розстріляли.

За словами двох співрозмовників, жертвами були молоді люди з навколишніх сіл і більшість з них були застрелені. Влада країни наразі не вказала жодних деталей, чиновники не відповіли на запит журналістів.

Інше джерело розповіло AP, що жителі села досі вважаються зниклими безвісти. Він пояснив, що безробітні молоді люди не мають іншого вибору окрім як йти вночі на це місце за вищезгаданим гравієм.

Наголошують, що "вагнерівців" часто звинувачують у порушенні прав людини та позасудових вбивствах, за які угрупування практично не несе відповідальності в країні, в якій вони мали б нібито "відновити мир".

Нагадаємо, у червні у районі туарезького міста Кідаль на півночі Малі повстанці організували засідку. В неї потрапили бійці російського "Африканського корпусу". Загинули 4 російських найманців, а поранень зазнали ще троє.