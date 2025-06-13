Про це пише 24 Канал з посиланням на акаунт проєкту war_noir у Х.

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Російські військові натрапили на міни повстанців у Малі

Засідка була організована на найманців Росії, що входять до так званого "Африканського корпусу". Цього разу для зупинки росіян повстанці застосували протитанкові міни PRB-M3-A1 бельгійського виробництва.

Проєкт LSI AFRICA повідомив, що внаслідок підриву на мінах загинули четверо російських найманців, а поранень зазнали ще троє. У складі атакованого конвою був тягач із порожнім причепом для техніки, який видно на оприлюднених кадрах. Можливо найманці мали й іншу техніку.

На Малі зупинили російських найманців / Фото war_noir

Повстанці в Малі неодноразово влаштовують засідку. Так у лютому під атаку вибухівки потрапила бронемашина "ВПК-Урал", у якій також їхали бойовики з "Африканського корпусу". Також в іншому районі Малі бойовики від "Аль-Каїди" – угруповання JNIM (AQIM) – атакували конвой ПВК "Вагнер" У якості трофеїв бійці забрали стрілецьку зброю та спорядження: 5 автоматів, ручний кулемет ПК/ПКМ калібру 7,62 та великокаліберний кулемет Khawad.

У липні 2024 року на російських найманців та представників військової хунти в Малі також зробили засідку, тоді разом з військовими знищили бронемашину китайського виробництва.

Варто зазначити! "Африканський корпус" замінив бійців ПВК "Вагнер" для роботи в Малі. Бійці перебувають під контролем Кремля та перевозять конвоями танки, бронетехніку та артилерію до Західної Африки в обхід санкцій.

До слова, ПВК "Вагнер" нещодавно оголосила про завершення своєї місії в Малі. Найманці нібито виконали головне завдання, повернувши під контроль "законної влади" всі регіональні центри. Росіяни в Малі з 2021 року боролися з так званими "ісламістськими формуваннями", зокрема з Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін (JNIM) та Ісламською державою в Великій Сахарі (ISGS). Бійці "Вагнера" активно на боці тодішньої влади брали участь у бойових операціях.

Проти росіян виступав туарезький повстанський рух під назвою Координація рухів Азаваду (CMA). Повстанці-туареги в Малі мали всю потрібну інформацію та озброєння, аби проводити проти "Вагнера"т збройні операції. Деякі ЗМІ писали, що українські спецслужби допомагали повстанцям у боротьбі, зокрема, навчали їх застосовувати безпілотники.