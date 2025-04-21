Збігається з позицією Росії: у Путіна задоволені заявами США про те, що України не буде у НАТО

Повідомлення з Вашингтона стосовно того, що Україна не вступить до НАТО, збігаються з російською позицією. Відповідними заявами дуже вдоволені у Кремлі.

Таку заяву у понеділок, 21 квітня, зробив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Він вкотре виступив проти будь-яких перспектив щодо членства України.

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Що заявив Пєсков

За його словами, у Кремлі чули розмови про неможливість вступу України в НАТО з Вашингтона на різних рівнях.

Безумовно, це те, що викликає наше задоволення і збігається з нашою позицією про те, що Україна не повинна бути членом НАТО і не повинна мати перспективи інтеграції з Північноатлантичним альянсом,

– заявив він.

Дмитро Пєсков сказав, мовляв, вступ України до НАТО нібито становив би загрозу "для національних інтересів Росії". Він також додав, що нібито прагнення України до НАТО стало однією з першопричин конфлікту.

Водночас російський посадовець не захотів коментувати повідомлення ЗМІ про те, що США нібито готові визнати російський контроль над Кримом у рамках можливого укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Нагадаємо, раніше спецпосланець Трампа Кіт Келлог зробив нову заяву, зазначивши, що питання вступу нашої держави до НАТО не роглядається. За його словами, США нібито з 2008 року казали, що Україна не стане членом Альянсу.