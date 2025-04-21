Такое заявление в понедельник, 21 апреля, сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Он в очередной раз выступил против любых перспектив относительно членства Украины.

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Что заявил Песков

По его словам, в Кремле слышали разговоры о невозможности вступления Украины в НАТО из Вашингтона на разных уровнях.

Безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом,

– заявил он.

Дмитрий Песков сказал, мол, вступление Украины в НАТО якобы представляло бы угрозу "для национальных интересов России". Он также добавил, что якобы стремление Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта.

В то же время российский чиновник не захотел комментировать сообщения СМИ о том, что США якобы готовы признать российский контроль над Крымом в рамках возможного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Напомним, ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог сделал новое заявление, отметив, что вопрос вступления нашего государства в НАТО не рассматривается. По его словам, США якобы с 2008 года говорили, что Украина не станет членом Альянса.