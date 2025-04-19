В эфире телеканала Fox News 19 апреля спецпосланник Трампа Кит Келлог сделал новое заявление относительно членства Украины в НАТО, передает 24 Канал.

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Украине нет места в НАТО

Келлог отметил, что вопрос вступления нашего государства в НАТО не рассматривается. По его словам, США якобы с 2008 года говорили, что Украина не станет членом Альянса.

Чиновник вспомнил, как тогдашний посол США в России Уильям Бернс предупреждал госсекретаря Кондолизу Райс, что это "слишком экстремальное приключение".

Келлог отметил, что он и сам в 2013 году писал о невозможности вступления Украины в НАТО.

В то же время чиновник отметил, что "есть обходные пути", имея в виду альтернативные гарантии безопасности для Украины.

Напомним, что еще 20 марта президент Зеленский отметил, что США как главный союзник в НАТО не поддерживает членство Украины. Глава государства назвал эту позицию американцев "большим подарком" для россиян.