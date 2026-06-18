НАТО дистанціювалося від спроб Ради ЄС зв'язатися з Кремлем

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що Альянс не бере участі в спробах Ради ЄС установити контакт із Росією. При цьому в НАТО "уважно стежать" за цим.

Відповідний коментар у відповідь на запитання журналістів Рютте надав 18 червня. Подробиці передає 24 Канал.

Актуально Зеленський особисто буде присутній на засіданні у форматі "Рамштайн", – Рютте

Що сказав Рютте щодо спроб Ради ЄС зв'язатися з Кремлем?

За словами генсека, можливі контакти ЄС із російським диктатором Путіним – це справа виключно Євросоюзу. При цьому НАТО в спробах зв'язатися з Росією участі не бере.

Рютте наголосив, що це не входить до компетенції Альянсу.

Я розумію, чому ця дискусія ведеться, але це європейська дискусія, в якій НАТО не бере участі. Але я, звісно, уважно стежу за цим,

– зауважив генсек.

Зазначимо, що Марк Рютте провів зустріч із Володимиром Зеленським. Під час переговорів сторони обговорили ситуацію на фронті, потреби України в озброєнні та посиленні протиповітряної оборони.

Генсек також повідомив, що засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться за особистої участі президента України. До того ж, він зазначив, що НАТО необхідно суттєво нарощувати оборонне виробництво, а країнам Альянсу варто переймати український досвід у сфері оборони.