Унікальний радар для ППО: Іспанія передає Україні сучасні комплекси Lanza

Іспанія передала українським військовим сучасний радар Lanza LTR-25, який дозволить краще моніторити повітряний простір та швидше виявляти загрози.

Про це пише іспанське видання Xataka. Свого часу Україна просила такі радари у Сполучених Штатів, однак Вашингтон відмовився їх надати.

Що відомо про радари Lanza LTR-25, які отримає Україна від Іспанії?

Lanza LTR-25 – це тактичний радар раннього виявлення, який виявляє вороже озброєння на великій відстані й помічає навіть маленькі цілі. Радари виготовляє іспанська компанія Indra.

Союзники України вирішили посилити сили протиповітряної оборони, щоб українці могли захищати цивільну та критичну інфраструктуру. Загальна сума радіолокаційного комплексу сягає 37 мільйонів євро. Indra вже передавала Україні системи для цивільної авіації, а тепер надає й військову допомогу.

Фахівці зазначають, що радар Lanza LTR-25 може виявляти цілі на великих відстанях. Завдяки цьому з'явиться можливість раніше побачити загрозу та підготуватися до збиття цілі.

Які характеристики радарів Lanza LTR-25?

Відомо, що іспанські радари легко поєднуються з комплексами Patriot, NASAMS та IRIS-T, що робить їхню роботу значно ефективнішою.

Радари працюють у L-діапазоні, завдяки чому швидко й точно виявляють безпілотники типу "Шахед" або крилаті ракети, які рухаються низько. Система дуже мобільна й облаштована фазованою антенною решіткою, яка покращує роботу в умовах активної радіоелектронної боротьби.

Перевозити комплекс можна вантажівкою або літаком і працювати з ним на різних територіях. Таким чином зменшується небезпека ураження систем ворожим озброєнням.

Як Іспанія раніше допомагала Україні?