Тшасковський подав офіційний протест до Верховного суду через можливі порушення під час виборів
- Рафал Тшасковський подав протест до Верховного суду через можливі порушення під час президентських виборів у Польщі.
- Протест підтримав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, закликавши інших громадян також подавати протести.
Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський від політсили "Громадянська платформа", який програв, поступившись Каролю Навроцькому від опозиції подав протест до Верховного суду.
Він пов'язаний з можливими порушеннями під час голосування на президентських виборах. Про це повідомила керівниця передвиборчої кампанії політика Віола Папроцька у соцмережі Х, передає 24 Канал.
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Що відомо про протести Тшасковського
Віола Папроцька, керівниця передвиборчої кампанії Рафала Тшасковського, повідомила про його рішення.
У демократичному виборчому процесі голос кожного виборця повинен бути гарантовано врахований державними інститутами. Протест проти результатів виборів від представника кампанії Тшасковського був направлений до Верховного суду,
– написала вона.
Відповідний допис поширив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, який у суботу, 14 червня, повідомив, що подає особистий виборчий протест на основі проаналізованих даних з 31 627 дільничних виборчих комісій.
Він закликав інших громадян зробити те ж саме до понеділка. Тоді він і анонсував, що протест також подасть виборчий комітет Рафала Тшасковського.
Нагадаємо, раніше Верховний суд Польщі дозволив перерахунок голосів, поданих на президентських виборах у деяких виборчих комісіях, на тлі повідомлень ЗМІ про недоліки після підрахунку голосів. Судді погодилися з частиною виборчих протестів.